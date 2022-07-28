Mehmet Eren için kampanya başlattılar

Antalya’da, 20 günlükken SMA Tip 1 tanısı konan Mehmet Eren bebek için Ardahanlı kadınlar, valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

SMA Tip 1 hastası Mehmet Eren’in tedavi masraflarının karşılanması amacıyla, İş kadını Fatma Kayatürk’ün öncülüğünde ve Ardahan Yardım Sevenler Derneğinin katkılarıyla özel bir restoranda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte toplanan yardımlar Eren’in ailesine gönderildi.

Mehmet Eren’in tedavisi İçin destekte bizde varız diyen Fatma Kayatürk, "Sosyal medya üzerinde tanıştığım bir ailenin SMA hastası çocuğuna yardım etmek istedim. Ve ailenin gönüllü ablası olmaya karar verdim. Ardahan valiliğinden yardım kampanyası için izin istedik, Valilikten çıkan iznin ardından öncelikle işyerimde kampanya için bir kumbara koydum. Daha sonra bu projeden Ardahan Yardım Severler derneğine bahsettim. Ve dernek üyeleri ile birlikte 5 çayı yapmaya karar verdik. Protokolün de katıldığı etkinlikte toplanan yardımlar bebeğimiz için açılan hesaba yatırıldı. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.