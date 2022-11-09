Lise caddesi, yeni aydınlatma direkleriyle hayranlık uyandırıyor

Ardahan’ın kalabalık ve ticari potansiyeli yüksek caddelerinden olan Lise Caddesi, Belediye Başkanı Faruk Demir’in dokunuşları sayesinde gün yüzü görmeye başladı. Yüzde 65 tasarruf özelliğine sahip, mütevazi tasarımlı, led ışık kaynaklı, çelik gövdeli, 8 metre uzunluğundaki, dört mevsim koşullarına uygun sokak aydınlatma direkleriyle donatılan lise caddesi özellikle akşam saatlerinde büyük beğeni toplayan görünümüyle vatandaşları cezbediyor.

Başkan Demir’le lise caddesi bir başka güzel

Ardahan’ın modern görünümünü sağlamak adına gecesini gündüzüne katan ve de ortaya koyduğu başarılı hizmetlerle herkes tarafından takdir toplayan Başkan Demir, şehrin önemli yerleşim ve ticaret bölgeleri arasında yer alan lise caddesini adeta hayata döndürdü.

Enerjiyi az tüketen aydınlatma direklerinde yok yok

Belediye ekiplerinin dikkat çeken çalışmaları sonucu ayağa kalkan lise caddesi, şimdi de her türlü iklim şartlarına elverişli yapıda bulunan 37 adet yeni tip sokak aydınlatma direğine kavuştu. Tasarruf oranı yüzde 70’lere varan yüksek ışık kaynağına sahip metrelerce uzunluktaki modern aydınlatma direkleri, gövdeleri fırınlanmış polyester toz boyalı çelik ve dekoratif gövdeleriyle vatandaşlardan tam not aldı.