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Kurduğu alabalık üretim tesisi ile girişimcilere örnek oldu
FEHİM GÜNDÜZ, AVRUPA BİRLİĞİ YARDIMIYLA ALDIĞI DESTEKLE TESİSİNİ YENİLEYEREK DAHA BÜYÜK 12 HAVUZLU, ÇAY VE YEMEK TESİSLERİNİ DE EKLEYEREK BÖLGE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI.
ARDAHAN 11.09.2020, 12:40
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Ardahan’ın Posof İlçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde yaşayan Fehim Gündüz, çayırında çıkan sulardan faydalanarak küçük bir alabalık üretim tesisi kurdu. Gündüz yaptığı tesisin verimli olduğunu görünce hedefini büyüterek hayalindeki üretim tesisini kurmayı başardı.
Fehim Gündüz, Avrupa Birliği yardımıyla aldığı destekle tesisini yenileyerek daha büyük 12 havuzlu, çay ve yemek tesislerini de ekleyerek bölge ekonomisine önemli katkı sağladı.
Gündüz, aldığı yüzde 65 hibe ile tesislerinin inşaatını tamamlamaya çalışıyor. Kış mevsiminden önce tesisin bitirilmesini hedefleyin Fehim Gündüz bölgedeki girişimcilere de örnek oldu.
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