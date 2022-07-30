Kura Nehri ıslah çalışma projesi onaylandı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) Ağrı’da gerçekleştirilen 85. Yönetim Kurulu Toplantısında, Ardahan Belediyesince büyük emeklerle hazırlanan “Kura Nehri Islah Çalışma Projesi” uygulamaya değer görüldü. Toplantıda yer alan Belediye Başkanı Faruk Demir, alınan bu karardan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, “Kabul edilen projemizde emeği geçen Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü ile SERKA yönetim ve uzmanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un Dönem Başkanlığını yaptığı SERKA 85’inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına Ardahan Valisi Hüseyin Öner’le birlikte Belediye Başkanı Faruk Demir’de katıldı. Toplantıda Ajans tarafından bölge illerinde uygulanan projelerin durumları ele alındı. Ayrıca yeni Fizibilite ve Güdümlü Proje başvurularının değerlendirildiği toplantı neticesinde; SERKA’nın da destek verdiği Ardahan Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ortaya konan “Kura Nehri Islah Çalışma Projesi” onaylandı.