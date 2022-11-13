Köylerde asfalt çalışmaları devam ediyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan’ın Hanak ilçesinde yapımı devam eden köy grup yolu asfalt çalışmalarını denetledi.

Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız ile birlikte Hanak’a bağlı Çiçeklidağ, Karakale, Aşağı Aydere, Yukarı Aydere ve Serinkuyu köylerinin ulaşım ağında yer alan grup köy yoluna giden Vali Öner, İl Özel İdaresince yürütülen asfalt iyileştirme ve yama çalışmalarını denetledi.

Çalışmaların gidişatı hakkında Özel İdare yetkililerinden bilgi alan Vali Öner, İl Özel İdaresinin köy yollarını daha iyi hale getirmek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, kış şartları el verdiği ölçüde çalışmaların devam edeceğini söyledi.