Köy okuluna anlamlı ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir ile birlikte Sulakyurt köyündeki öğrencileri ziyaret etti. Gördükleri ilgi ve aldıkları hediyeler karşısında oldukça sevinen öğrenciler adeta erkenden bayram havası yaşadı.

Ziyaret yüzleri güldürdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi merkeze bağlı en büyük köy olan Sulakyurt’taki okulda öğrencilerle buluşan Başkan Demir ile eşi Zuhal Demir, öğrencilere çeşitli armağanlar vererek bayramlarını kutladı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Demir ile eşinin ziyareti hem öğrencileri hem de öğretmenlerini memnun etti. Okuldan ayrıldıktan sonra köyde kısa bir gezinti yapan Başkan ile eşi Zuhal Demir, Malakanlardan kalma birkaç yapıyı dolaştı.