Kendiliğinden yetişen 5 bin 340 kök kenevir imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 5 bin 340 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Vera ile birlikte narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette 5 bin 340 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Talimatlar doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi.