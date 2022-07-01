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Kendiliğinden yetişen 3 bin 735 kök kenevir imha edildi

Ardahan’ın Hanak ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 3 bin 735 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

ARDAHAN 01.07.2022, 13:48
Kendiliğinden yetişen 3 bin 735 kök kenevir imha edildi

Ardahan’ın Hanak ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen 3 bin 735 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Vera’nın da desteğiyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde yaptığı araştırmada, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti. Jandarma ekiplerince araziden sökülen 3 bin 735 kök Hint keneviri, bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra jandarma ekiplerince toplandıkları noktalarda yakılarak imha edildi.

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