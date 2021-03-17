Kaymakam Taş’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Çıldır Kaymakamı Alper Taş 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma gümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Taş Mesajında "Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur” sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur.

Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce devletimiz ve asil milletimiz tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecek ve geleceğimize daha emin adımlarla yürüyerek, güçlü devlet ve güçlü millet olma şuurunu canlı tutacak ve yücelteceğiz.

Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu büyük zaferin 106. yıl dönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve necip milletimizin selameti için şehadete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi ve şehadete şahitlik eden kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum." dedi