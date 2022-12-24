Kaymakam İpek, Lise öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kariyer Günü etkinlikleri bağlamında Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi konferansı salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam M. Enes İpek 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yapmış olduğu konuşmada kendilerine güvendiğini söyleyerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini belirten Kaymakam İpek; “Hepiniz pırlanta gibi gençlersiniz. Çalıştığınızda başaramayacağınız şey, inandığınızda bitiremeyeceğiniz şey yok. Sizlere güveniyor ve değer veriyoruz. Geleceğiniz bereketli ve huzurlu olsun” dedi.

Kaymakam M. Enes İpek öğrencilere kaymakamlık mesleği hakkında bilgilerini aktarmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Sunumun ardından öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kaymakam İpek, öğrenci yurtlarında bir süre incelemelerde bulundu.

Kariyer günü etkinliğine kaymakam İpek’e İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız, Çıldır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Avan ve okul yöneticileri eşlik etti.