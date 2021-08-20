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Kaymakam eşler Ardahan’a atandı
Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan’a atandı.
ARDAHAN 20.08.2021, 12:12
Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan’a atandı.
Damal Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya Siirt / Pervani Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir Balya Kaymakamı Burak Keser atandı.
Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi Çankırı / Ilgaz Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser atandı