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Kaymakam eşler Ardahan’a atandı

Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan’a atandı.

ARDAHAN 20.08.2021, 12:12
Kaymakam eşler Ardahan’a atandı

Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan’a atandı.

Damal Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya Siirt / Pervani Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir Balya Kaymakamı Burak Keser atandı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi Çankırı / Ilgaz Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser atandı

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