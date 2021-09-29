banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Kaymakam Bayram muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu mahalle ve köy muhtarları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

ARDAHAN 29.09.2021, 14:02
Kaymakam Bayram muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu mahalle ve köy muhtarları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Bayram; "Bugün tanışmak, köylerimizin genel durumu hakkında konuşmak için bir araya geldik. Önümüzdeki haftadan itibaren köy gezilerimize başlayıp vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz, sorunları yerinde inceleyip çözümlerini arayacağız" dedi.

Kaymakam Bayram’a tanışma toplantısında Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da eşlik etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0