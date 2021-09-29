Kaymakam Bayram muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu mahalle ve köy muhtarları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Bayram; "Bugün tanışmak, köylerimizin genel durumu hakkında konuşmak için bir araya geldik. Önümüzdeki haftadan itibaren köy gezilerimize başlayıp vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz, sorunları yerinde inceleyip çözümlerini arayacağız" dedi.

Kaymakam Bayram’a tanışma toplantısında Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da eşlik etti.