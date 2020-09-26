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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

ARDAHAN’DA VALİ HÜSEYİN ÖNER BAŞKANLIĞINDA "KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PLANI"NIN ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI.

ARDAHAN 26.09.2020, 09:55
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

Ardahan’da Vali Hüseyin Öner başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumun ardından, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyonu planı genel durumu, 2020 yılı içinde alınan kararlar ile bu kararlar kapsamında yapılan ya da Covid-19 sebebiyle yapılamayan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumlar arası iş birliğinin artırılması adına alınacak önlemler ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlar ile ilgili gündem maddeleri değerlendirildi.

Vali Hüseyin Öner toplantıda yaptığı konuşmada, insana verilen değerin önemli olduğunu, özellikle annemiz, kardeşimiz, eşimiz, yakınımız olan kadının hakkının, hukukunun gereği gibi korunmasının tek amaçları olduğunu söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu hazırlanan bu protokol çerçevesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair eylem planının hayata geçirilmesini amaçladıklarını da belirten Vali Öner, her birimin yürüttüğü çalışmaları takip edeceklerini ve gerekli koordinasyonu sağlayacaklarını dile getirdi.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve ilgili kurum amirleri ile personelleri katıldı.

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