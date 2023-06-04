Kadın çiftçilere "Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi" verildi

Ardahan’da "Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi" programı kapsamında kursiyer kadınlara süt sağımı, meme temizliği, sağlık ekipmanı ve malzemeleri hijyeni konularında uygulamalı eğitim verildi.

Merkeze bağlı Bayramoğlu köyündeki 70 kursiyer kadına yönelik verilen eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde üniversiteden uzman kişilerce gerçekleşti. Kursiyer kadınlar, uzmanlardan pratik ve uygulamalı süt sağımı, meme temizliği, sağım ekipmanı ve malzemelerin hijyeni konularında 2 oturumda eğitim aldı.

Kafkas Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aksem Aksoy, kursiyerlere, "süt hijyeni sağlamak için ortamdaki yürütülmesi gereken uygulamalar, hayvancılık işletmelerindeki süt verimliliğini etkileyen kriter faktörleri, sağım yöntemleri ve ekipmanlar" konulu sunum yaptı. Veteriner hekim Barış Aşılıoğlu da "uygulamalı sağım teknikleri, hijyen materyallerinin kullanımı ve doğru sağım" konularında sunum yaptı.

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, kadın çiftçilerin bu tür eğitime fazla katılım sağladığını söyledi. 2 oturumlu eğitimin ardından kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.