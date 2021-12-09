Ardahan’ın Hanak ilçesinde kadın çiftçilere ev ekonomisi ve girişimcilik eğitimi verildi.

Hanak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Veteriner Hekimlik ve Halk Sağlığı Derneği (VEHADER) işbirliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akademik Danışmanı Prof. Dr. Cantürk Kayahan, Hanak’ta ki kadın çiftçilere ev ekonomisi ve girişimcilik eğitimi verdi.

Moderatörlüğünü Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ulaş Acaröz’ün yaptığı program kadın çiftçilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Prof. Dr. Cantürk Kayahan, bölgenin etnografik yapısının demonstrasyonunu, okul öncesi eğitim, okuryazarlık oranı, kurumların kadın yetiştiricilere sunduğu fırsatlardan bahsetti. Ayrıca Hanak ilçesinin doğal güzellikleriyle ve kendine has yemekleriyle önemli bir turizm değerinin olduğunu söylerken; kaz yemeği, tel peyniri ve tereyağı ile bölgenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, bu durumun değerIendirilerek ilçeye ekonomik bir getiri sağlanması gerekliliğini belirtti.

İlçenin kadın iş gücünün yerelde daha kuvvetli temsil edilmesi ve farkındalık oluşturulması adına Hanak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve VEHADER tarafından organize edilen eğitim çalışması katılımcıların büyük beğenisi ile sona erdi.