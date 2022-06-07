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Jandarmanın uçurtma şenliğinden renkli görüntüler
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
ARDAHAN 07.06.2022, 09:39 07.06.2022, 10:10
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çevre Haftası ve Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri bağlamında Yalnızçam Köyü İlköğretim Okulundaki öğrencilerine yönelik olarak Uçurtma şenliği düzenlendi.
Etkinliğe Yalnızçam Köyü İlköğretim Okulundan öğretmen ve öğrenciler katıldı. Uçurtma yapmayı da öğrenmeye çalışan öğrenciler gönüllerince eğlendiler.