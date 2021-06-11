banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Nagehan Alçı kayboldu?
Nagehan Alçı kayboldu?
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı

Jandarma’dan kan bağışı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.

ARDAHAN 11.06.2021, 14:32
Jandarma’dan kan bağışı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 182’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Güvenlik Korucuları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz’ünde katıldığı Kan bağışı kampanyasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak isteyen Jandarma personeline Kızılay yetkilileri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık