Jandarma’dan kan bağışı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 182’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte Güvenlik Korucuları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz’ünde katıldığı Kan bağışı kampanyasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak isteyen Jandarma personeline Kızılay yetkilileri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.