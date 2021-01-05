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Jandarma soğuklardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı
Aşırı soğukların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanları için jandarma ekipleri seferber oldu.
ARDAHAN 05.01.2021, 17:39
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Aşırı soğukların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanları için jandarma ekipleri seferber oldu.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göle ilçesine bağlı köylerde, belirlenen noktalarda mama dağıttı. Aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.Ekiplerin mamalarını yiyen sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri anlar takdir topladı.
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