Jandarma, öğrenci ve öğretmenleri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, öğretmen ve öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele çerçevesinde eğitim verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Program çerçevesinde, Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

İl genelinde eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.