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Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi

JANDARMA EKİPLERİ, OKUL SERVİS ARAÇLARINI DENETLEDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN 15.10.2020, 11:40
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Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, eğitim öğretimin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ’’İçişleri Bakanlığının talimatı ile Okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki taşımalı eğitim yapan Okulların servis araçları denetlenmiştir’’ denildi.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin güvenle seyahat etmeleri için Okul servis araçlarının aralıksız olarak denetlenmeye devam edileceği ifade edildi.

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