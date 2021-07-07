banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Jandarma, Ata’nın siluetine selam durdu

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.

ARDAHAN 07.07.2021, 09:46
Jandarma, Ata’nın siluetine selam durdu

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor. Siluetini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.

Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu