İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Ardahan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.