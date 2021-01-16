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Hayvan sevgisi dağlardaki hayvanları da doyuruyor
Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşayan Sadık Alpaslan Altun kendi imkanlarıyla kış aylarında hayvanları doyurmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
ARDAHAN 16.01.2021, 13:11
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Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşayan Sadık Alpaslan Altun kendi imkanlarıyla kış aylarında hayvanları doyurmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.Posof ilçe merkezinde nakliye ve kargo işi yapan Sadık Alpaslan Altun, yıllardır dükkânının önünde bekleyen kedi ve köpekleri doyuruyor. Kedi ve köpekler de dükkânın önünü terk etmiyor. Altun, nakliye işleriyle uğraştığı için geçtiği yollardaki sahipsiz hayvanları da doyurmayı ihmal etmiyor. Hayvansever Altun, Ardahan-Erzurum yolundaki Oltu ilçesinin Yayladağı’ndaki sahipsiz köpeklere Erzurum’dan aldığı et ve ekmekler vererek gece de olsa hayvanların açlığını giderdi. Altun, bunu yapmaktan keyif aldığını ve sorumluluk duyduğunu kaydetti.
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