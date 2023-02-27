Ardahan’ın Çıldır’ın İlçesine bağlı Baltalı Köyünde ikamet eden Ziya Akçay emekli maaşını depremzedelere bağışladı.

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Pazarcık olarak açıklanan deprem felaketi ile ilgili olarak tüm ülke seferber olurken emekli Ziya Akçay’da maaşının yarısını Türk Kızılay’ına diğer yarısını ise AFAD’a bağışladı. Akçay bağışların ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı bu olay beni derinden üzdü, gün birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme günüdür. Devletimizin deprem felaketi yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmasına katkıda bulunmak için bende maaşımı bağışladım" dedi.