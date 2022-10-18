Deprem bölgesinde hayvan çadırları için çalışmalar sürüyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem bölgesini ziyaret ederek, Balçeşme köyünde ilgili birim yetkililerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yaptı. Vali Öner toplantının ardından Çullu ve Esenyayla köylerinde hayvan barınma çadırlarının kurulacağı alanlarda yapılan beton atma çalışmalarını denetledi.

Çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Vali Öner, daha sonra vatandaşların ilettiği sorun ve sıkıntıları dinledi.

Öner, kendisine iletilen taleplerin hızlıca değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönünde ilgili kurum yetkililerine talimatlar verdi.