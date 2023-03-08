Damal Kaymakamı Cembekli, depremzede aileleri ziyaret etti

Damal Kaymakamı Semih Cembekli, asrın deprem felaketi sebebiyle evlerinden ayrılıp Damal’a yerleştirilen depremzede vatandaşları, kaldıkları evlerde ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem felaketi sonrası milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Evleri yıkılmayan vatandaşlarda bölgedeki risk sona ermediğinden dolayı evlerine giremiyor. Depremzede vatandaşlar çeşitli il ve ilçelerde bulunan evlere yerleştiriliyor.

Deprem bölgesinden Ardahan’ın Damal İlçesine yerleştirilen depremzedeler, Damal Kaymakamı Semih Cembekli tarafından ziyaret edildi. Kaymakam Cembekli, depremzedeleri ziyaret ederek, durumları ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Cembekli Depremden etkilenen depremzede aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.