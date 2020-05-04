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Daha yeşil bir Ardahan

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANI FARUK DEMİR, ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA YÜRÜTTÜĞÜ YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARINA BUGÜN TARİHİ ARDAHAN KALESİ ETRAFINA YAPIMINA BAŞLANAN “KÜR BOYU SPOR VE DİNLENME KORİDORU PROJESİ” KAPSAMINDAKİ ALANA FİDAN DİKİM ÇALIŞMASI BAŞLADI.

Daha yeşil bir Ardahan

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANI FARUK DEMİR, ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA YÜRÜTTÜĞÜ YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARINA BUGÜN TARİHİ ARDAHAN KALESİ ETRAFINA YAPIMINA BAŞLANAN “KÜR BOYU SPOR VE DİNLENME KORİDORU PROJESİ” KAPSAMINDAKİ ALANA FİDAN DİKİM ÇALIŞMASI BAŞLADI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:14
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Daha yeşil bir Ardahan

’Daha yeşil bir Ardahan ’ hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehrin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına bugün Tarihi Ardahan Kalesi etrafına yapımına başlanan “Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi” kapsamındaki alana fidan dikim çalışması başladı.

Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Demir, “Ardahan’ın şehir içinde en büyük eksiklerinden bir tanesi de yeşilimiz ve ağacımız az, oysaki biz yeşil, ağaç ve toprak cennetiyiz, insan elinin değdiği yerde biraz yeşil azalıyor. Mayıs ayı sonuna kadar elimizdeki fidanların tümünü Ardahan’ımızın muhtelif yerlerine ekeceğiz. Çalışma yaptığımız alan peyzaj alanımız. Buradaki yolu araç trafiğine kapatacağız çünkü hiçbir yere gitmiyor bu yol. Sadece yeşilimizi işgal ediyor bu yol. Sadece bisiklet ve yürüyüş yolu olarak planladık. Kura Rekreasyon alanı SERKA destekli olarak bir ay içerisinde ihaleye çıkacağız. Bizler mevsimsel olarak gecikmememiz için bir an önce fidanlarımızı toprakla buluşması için çalışıyoruz. Ardahan’da her yeri yeşil yapacağız” dedi.

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