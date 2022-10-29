Cumhuriyet Bayramı Posof’ta coşku ile kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı Posof’ta coşku ile kutlandı. Bir gün öncesinden başlayan programla bütün caddeler bayraklarla donatıldı.

Bayram günü kutlamaları 29 Ekimde Kaymakamlık makamında başladı. Program Posof İlkokulu önünde devam ederek saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Piyade üsteğmen Mustafa Şahin ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar törene katılanların ve halkın bayramını kutladılar.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Posof kaymakamı Emrah Akduman yaptıktan sonra yerel şairler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Posof çok programlı Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi öğrencileri tarafından folklor gösterileri yapıldı. Program sonunda ise tören geçişi öğrenciler, askeri birlikler, kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları, belediye araçlarıyla beraber geçiş sağlandı.