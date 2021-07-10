’Covid-19 savaşçıları’ aşı hizmetini Köy ve yayladaki vatandaşların ayağına götürüyor

Ardahan’da Covid-19 aşısı, mobil ekiplerce kırsalda, köylerde ve yaylalarda yaşayan vatandaşların ayağına götürülüyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de bugün, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Bağdaşen köyü yaylasında ve Bülbülan Yaylasında sürdürülen Covid-19 aşı uygulamasına katıldı. İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ile birlikte ekiplerin aşı uygulamasına eşlik eden Vali Öner, aşı yaptıran vatandaşlarla sohbette bulundu ve duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Toplum sağlığının korunması ve salgının tamamen ortadan kalkması için herkesin muhakkak aşı olması gerektiğini söyleyen Vali Öner, aşıyı vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Biz devlet olarak herkes aşı olsun diye mobil aşı ekiplerimizle birlikte bu hizmeti yaylara kadar götürüyoruz. Salgından tamamen kurtulmak için herkesin aşı olması en büyük isteğimizdir. İlimizde Covid-19 aşısı için belirlenmiş hedef nüfus 75 bin 710 olup, ilimizde en az 1 doz aşı olan kişi sayısı 42 bin 546’dır. Bu oran belirlenen hedefin yüzde 56,20’sine tekabül ediyor. İlimizdeki tüm hastanelerimizde, tüm ilçelerimizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ve 36 Aile Sağlığı Merkezimizde aşı uygulaması yapılmaktadır. Hastanelerimizde yapılan aşı uygulamaları saat 23:00’e kadar devam etmektedir. Ayrıca aşı hizmetine ulaşamayan vatandaşlarımıza ulaşarak aşılarını yapmak için tüm ilçelerimiz de 17 adet Mobil Aşı Ekibi oluşturulmuştur. Tüm ilçelerimizde 36 Yerleşim biriminde (Köy, yayla) 800 Kişiye mobil ekiplerimizce ulaşılarak aşıları yapılmıştır. Önceki periyotlarda günde 500 civarında yaptığımız aşı sayısı, yeni düzenlemeler ile günlük olarak 1,500 bandına çıkmıştır. Kurban Bayramı süresince de ilimizdeki tüm hastanelerimizde aşı uygulaması devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ve anlayış göstermeleri oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar ile aşının gücünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bugünde Bağdaşen köyü yaylasında ve Bülbülan yaylasında ekiplerimizin aşı uygulamasına eşlik ettik. Vatandaşlarımızın duyarlılık göstererek aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz.” dedi.