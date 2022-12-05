ÇMYO öğrencileri AIDS hakkında bilgilendirildi

Çıldır Meslek Yüksek Okulu’nda "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla eğitim verildi.

Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve akademisyenlerine HIV ( İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) ve AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) hakkında doktor Ozan Koray Yeni ve hemşire Gül Kaya Eşiyok tarafından eğitim verildi.

İnsanların doğrudan bağışıklık sistemlerine zarar veren virüsün belirtileri, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden olması, bağışıklık sistemini zayıflatması ve ölümle sonuçlanabilmesi ile alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler paylaşılarak sunum gerçekleştirildi.