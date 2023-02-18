Çıldırlılar fitrelerini depremzedelere bağışladı

Çıldır ilçesi Dedekorkut mahallesi, zekat ve fitrelerini depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şubesine bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılı fitre miktarını 70 TL belirleyerek Ramazan ayından önce depremzedelere verilebileceğini duyurmuştu.

Bu çerçevede deprem bölgesi için yardım seferberliğinin sürdüğü Çıldır Dedekorkut Mahallesi Muhtarı Erdal Yılmaz ve Resul Aslan Camii İmam Hatibi Saim Dinç mahallede çalışma yaparak, vermek isteyen mahalleliden fitrelerini toplayarak depremzedelere ulaştırılmak üzere TDV Çıldır Şubesine emanet etti.

Duyarlı Mahalleli ve Muhtarına teşekkür eden İlçe Müftüsü ve TDV Çıldır Şubesi Başkanı Abdullah Doğan, teslim alınan bağışın bölgeye gönderilmek üzere makbuz karşılığı ilgili hesaplara gönderildiğini söyledi.