Çıldırlı öğrencilerden depremzede kardeşlerine nakdi yardım

“Okul Harçlığım Kardeşime” kampanyası çerçevesinde Çıldır’da öğrenim gören öğrenciler depremzedeleri unutmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren deprem felaketinin yaraları her geçen gün sarılıyor.

Deprem bölgesi için ülke tek yürek olurken, depremzedelerinin yaralarının sarılması içinde ülkenin her yerinden bağışlar gelmeye devam ediyor.

"Okul Harçlığım Kardeşime" kampanyasına katkıda bulunmak için Çıldır ilçesinde öğrenim gören öğrenciler okul harçlıklarını depremzedelere bağışladılar. Okul harçlıkları ile depremzede kardeşlerine destek olmak isteyen öğrenciler 32 bin TL para topladılar.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “ “Okul Harçlığım Kardeşime” kampanyası çerçevesinde ilçemizde öğrenim gören öğrencilerimiz tarafından 32 bin TL bağış toplandı. Toplanan paranın 20 bin TL’lik kısmı Afad’ın hesabına nakdi olarak yatırılmış olup, 12 bin TL’lik kısmı ise gıda yardımı yapılması için Çıldır Belediyesinin gıda yardımı hesabına yatırılmıştır. Tüm öğrencilerimize ve Çıldır halkına teşekkür ederiz” denildi.