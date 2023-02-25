Çıldır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinliği

Çıldır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü sade bir törenle kutlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı sade bir tören yapılarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de dua dildi.

Programa Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Garnizon Komutanı Yarbay Rıdvan Kök, Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Kurum amirleri, kurumlarda görevli personeller ve vatandaşlar katıldı.

Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından 93 harbi anıtında dua okunmasının ardından sona erdi.