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Çıldır’da Veteriner Kliniği Açılışı Yapıldı

Çıldır’da yeni bir Veteriner Kliniği hizmete girdi. Hisar Veteriner Kliniği ilçede 5. Veteriner Kliniği olarak hizmet vermeye başladı.

ARDAHAN 25.08.2021, 12:02
Çıldır’da Veteriner Kliniği Açılışı Yapıldı

Çıldır’da yeni bir Veteriner Kliniği hizmete girdi. Hisar Veteriner Kliniği ilçede 5. Veteriner Kliniği olarak hizmet vermeye başladı.

Çıldır ilçe merkezinde Ahmet Esat Göner tarafından hizmete giren Hisar Veteriner Kliniğinin açılışını Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül yaptı. Kars Kafkas üniversitesi mezunu ve aslen Konyalı olan genç veteriner hekim ilçe halkına yardımcı olmak için herkesi kliniğe davet etti.

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