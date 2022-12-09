Çıldır’da Tarsim sunumu yapıldı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) toplantısında üreticilere tarım sigortaları anlatıldı.

Çıldır Kültür merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü Erkan Gür, Çıldır İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. TARSİM Erzurum Bölge müdürü Erkan Gür devlet destekli tarım sigortaları hakkında vatandaşlara sunum yaptı.

Devlet destekli tarım ve hayvan sigortalarının içeriği hakkında vatandaşları bilgilendiren Gür, yaptırılacak sigorta ile yaşanacak olumsuzluklar karşısında mağduriyetlerin büyük ölçüde giderildiğini belirtti. TARSİM’in ekili alanlarda yaşanacak doğal afetlerde ve hayvansal sigortalarda beyan esasına göre işlediğini belirterek yaptırılacak sigortalarda beyan esasına bakıldığını, üreticinin ve çiftçinin beyanının esas alındığını sözlerine ekledi. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi TARSİM’in çerçevesinde yapılan yenilikler, teminatlar, dar-geniş çerçeveli poliçeler konusunda bilgilendirmeler yapan Gür, üreticilerin soru, görüş ve önerilerini dinledi.