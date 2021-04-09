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Çıldır’da Polis Haftası kutlandı

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Çıldır İlçe emniyet Amirliğinde görevli polisler Hükumet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk koyarak, şehit ve gaziler anısına saygı duruşu gerçekleştirerek İstiklal Marşı okudu.

ARDAHAN 09.04.2021, 15:51
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Çıldır’da Polis Haftası kutlandı

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Çıldır İlçe emniyet Amirliğinde görevli polisler Hükumet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk koyarak, şehit ve gaziler anısına saygı duruşu gerçekleştirerek İstiklal Marşı okudu.

Çıldır Hükümet Konağı önünde Covid tedbirleri kapsamında gerçekleşen törene İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü, Çıldır da görevli polis memurlar ve bekçiler katıldı. Atatürk Büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile birlikte tören sona erdi.

Çıldır Emniyet Amirliği tarafından Cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.
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