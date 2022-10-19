Çıldır’da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Çıldır Kaymakamlığının önündeki Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan törene Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Köy ve Mahalle muhtarları, kamu müdürleri ve CHP Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya tarafından yapıldı.

Başkan Uzunkaya yapmış olduğu konuşmasında " 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle geçtiğimiz hafta Bartın’da hayatını kaybeden maden işçilerimizi saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından 19 Ekim tarihinin muhtarlar günü olarak ilan edilip kutlanmaya başlamasından sonra her yıl burada toplanarak bu özel günü kutluyoruz. Biz muhtarlar olarak bu göreve halkın teveccühü ile seçilirken bizimle birlikte dört kişilik heyetimizde vatandaşların oyları ile bizlere yol arkadaşı olarak seçiliyor. 5 yıl boyunca bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan, köylerimiz ve mahallelerimizdeki tüm yapılan her türlü eylemde bizlerin en büyük destekçisi olan aza kardeşlerimize ufakta olsa sosyal haklar verilmesini devletimizden talep ediyoruz.Bu özel günü bizlere armağan eden sayın cumhurbaşkanımıza birkez daha teşekkür ediyor, ülkemizdeki tüm muhtar arkadaşlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum" dedi.

Törenin ardından Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya ve muhtarlar Muhtarlar günü münasebetiyle başta Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek olmak üzere kurum amirlerini ziyaret ettiler.