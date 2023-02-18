Çıldır’da Miraç Kandili idrak edildi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar’’ın ikinci mübarek gecesi, Çıldır’daki camilerde idrak edildi.

Miraç Gecesi dolayısıyla Çıldır’da bulunan camilerin genelinde program düzenlenmekle birlikte ana program Çıldır Merkez Camii’nde düzenlendi.

Çıldır’da Camileri dolduran 7’den 70’e kadın, erkek, çocuk yüzlerce Müslüman el açarak dua etti.

Çıldır Merkez Camii’nde akşam namazının ardından başlayan programda cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okumalarının ardından İlçe Müftüsü Abdullah DOĞAN Miraç gecesinin anlam ve önemiyle ilgili sohbet etti.

Program, Yatsı namazının cemaatle kılınmasının ardından yapılan tövbe ve istiğfar, Kur’an tilaveti ve geceye özel bir duayla sona erdi.