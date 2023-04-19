Ardahan İl Mera Komisyonu tarafından Çıldır’da mera güvenliği toplantısı yapıldı.

İlçede hayvancılığın geliştirilmesi ve her bakımdan değerlendirilmesi, meraların tahribatının önüne geçilmesi, meraların güvenliğinin sağlanması ve yerel üreticilerin daha ekonomik şartlarda daha çok üretmesi için, meralardan daha fazla istifade etmesinin sağlanması amacıyla Çıldır Kültür Merkezi konferans salonunda Ardahan İl Mera Komisyonu Şube Müdürü Zeynep Hündür tarafından düzenlenen toplantıya muhtarlar, Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.

Ardahan İl Mera komisyonu Şube Müdürü Zeynep Hündür yapmış olduğu konuşmada 2023 yılında meralarla ilgili yapılacakları anlattı. Hündür konuşmasına şöyle devam etti: “Muhtarlarımızla birlikte istişare edip, hem meralarımızı korumak hem de ihtiyaç fazlası meraların kullanımında ortak bir görüşe varmak için bu toplantıyı düzenledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Mera Kanununa ilişkin bir mevzuatı vardır. Biz bu mevzuat çerçevesinde, hem kırsalda ki vatandaşımızın hakkını korumak hem de meralarımızın gelişi güzel veya yasal olmayan yollarla kullanımının önüne geçmek durumundayız. Çobanlar ve göçerler iyi araştırılmalı, gerekirse güvenlik birimlerimizden güvenli olup olmadıkları, herhangi bir terör örgütüne eğilimlerinin olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu hususlarda, güvenlik görevlilerimiz, ilçe tarım müdürlüğü personellerimiz ve muhtarlarımızla sürekli irtibat halinde olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz.”