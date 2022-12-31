Çıldır’da Mekke’nin Fethi Kutlandı

Çıldır İlçe Müftülüğünce Mekke’nin fethinin 1392. yılı münasebetiyle bayanlara yönelik organize edilen program, Resul Aslan Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşe Tekin Karataş’ın sunumunu yaptığı “Mekke’nin Fethi, Gönüllerin Fethi” temalı program Kur’an Kursu Öğreticisi Büşra Seyhan Altuntaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda 4-6 yaş grubu öğrencileri Kevser Suresi, Hadis okuması ve İlahi gösterisi yaptılar. Sonrasında Merkez Kur’an Kursu kursiyerleri şiir ve ilahiler okudu.

Programın sonunda ilçeyi ziyaret eden İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı.

Programa ilçede görev yapan Kur’an Kursu Öğreticileri ile öğrencileri, Resul Aslan 4-6 yaş kursu öğrencileri ile velileri ve Çıldırlı vatandaşlar katıldı. Kadınlara özel olarak gerçekleştirilen programa yoğun ilgi dikkat çekti.