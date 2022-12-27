Çıldır’da köpek istilası

Çıldır ve çevresinde sürüler halinde gezen başıboş köpekler tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde merada otlamakta olan bir hayvanı da telef eden başıboş köpekler, artık ilçe vatandaşının iyice korkmasına sebep oluyor. Özellikle ilçede çarşı içinde ve okul çevrelerinde, sürüler halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları iyice canından bezdirdi. Köylerden getirilerek ilçe yakınında bulunan çöplüğe bırakılan başıboş köpeklerin bazıları buraya konuşlanırken, bir kısmı ise ilçe merkezine yerleşiyor. Özellikle okullarda yemek artıklarının okul çevresindeki çöplere atılmasından dolayı okul çevrelerini mesken tutan başıboş köpekler öğrenciler için büyük tehlike arz ediyor.

Çıldır Sezgin Yolcu YİBO ve Çıldır İlkokulu çevresinde fotoğrafa yansıyan yaklaşık 15-20 başıboş köpek büyük tehlikenin ayak sesleri gibi. Her gün okula yürüyerek gitmek zorunda olan öğrenciler bu tehlike ile karşılaşmamak için dua ediyorlar. Çocuklarını okula korkarak gönderdiklerini ve bu başıboş köpeklerinin toplatılması için illa birine saldırması mı gerektiğini belirten veliler yetkililerden bu başıboş köpeklere bir an önce çare bulunmasını istiyorlar.