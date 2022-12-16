Çıldır’da ilkokul öğrencilerinden yerli malı kutlaması

Çıldır İlkokulu öğrencileri tarafından yapılan etkinliklerle Yerli Malı Haftası kutlandı. Etkinlikte önce yerli malı ürünlerin yer aldığı yiyecekler yendi, ardından minik öğrencilerin evlerinden getirmiş oldukları eski eşyalarla açılan sergi gezildi.

Çıldır ilçesindeki okullarda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlanarak, öğrencilere tutumluluk ve yerli malı kullanmanın önemi anlatıldı. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak adlandırılan Yerli Malı Haftası´nda Çıldır İlkokulunda yapılan kutlamalarda öğrencilere yerli malların üretilmesi ve kullanılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

12-18 Aralık tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası bağlamında yapılan kutlamalarda, Çıldır İlkokulu’nda eğitim gören minikler velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak kutladı. Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minikler hem eğlendiler, hem de yerli malının önemini öğrendiler. Hazırlanan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan minikler hoşça vakit geçirdiler.