Çıldır’da iki köy karantinaya alındı

Ardahan’da Covid-19 nedeniyle iki köy karantinaya alındı.

Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklama da Covid-19 salgını sebebi ile iki köy daha karantinaya alındı. Pandemi sürecini düşük vaka sayıları ile atlatmaya çalışan Çıldır ilçesi yazlıkçıların gelmesi ile birlikte vaka sayılarında artışlar yaşanmaya başlandı. Vaka sayıların her geçen gün artması ile birlikte tedbirlerde arttırılarak karantina uygulanmaya başlandı. Daha önce karantina alınan bir çok köyün ardından Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte Sabaholdu ve Dirsekkaya köyleri 10 gün süre ile karantinaya alındı.