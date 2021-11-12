Çıldır’da fidan dikimi yapıldı

Çıldır ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikimi yapıldı.

Ülke genelinde 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak icra ediliyor. Bu kapsamda Çıldır ilçesinde fidan dikimi etkinliği yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğrencilerle sağlık çalışanları katıldı. Etkinliğin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ekim Muhtarlar Gününde her muhtar adına Ankara-Çubuk ilçesinde dikilen fidanların Bakan Süleyman Soylu imzalı sertifikaları muhtarlara takdim edildi.