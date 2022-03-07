Çıldır’da deprem tatbikatı

Türkiye genelinde 4 Mart Cuma günü yapılması planlanan, ancak kar tatili nedeniyle Çıldır’da uygulanamayan deprem tatbikatı bugün tüm okullarda uygulandı.

Kaymakam Fatih Bayram, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ederek, önce sınıflarda öğrencilere afetlerde nasıl davranılması konusunda bilgi verdi daha sonra da deprem tahliye tatbikatına katıldı. Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından da öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı ve acil durumlarda kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikata Kaymakam Bayram’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.