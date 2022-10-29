Çıldır’da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramının 99. Yıl dönümü Çıldır’da yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sabah saat 10.00’da Çıldır Kaymakamlığı önünde kurum amirleri, öğrenciler, askeri personel ve Çıldır halkının katılımı ile yapıldı. Kutlama programı saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve Garnizon komutanının öğrencileri, askeri personeli ve Çıldır halkını selamlaması ile başladı.

Programda konuşmayı Çıldır kaymakamı M. Enes İpek yaptı. Konuşmasına halkı selamlayarak başlayan Kaymakam İpek, Cumhuriyet Bayramın değer ve önemi hakkında yapmış olduğu konuşmanın sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda şahadet şerbeti içen tüm şehitleri rahmetle anarak, tüm herkesin bayramını kutladı.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösteri, Çıldır ilkokulu ikinci sınıf öğrencileri tarafından İzmir marşı eşliğinde gösteri ve bağlama dinletisi yapıldı. Program çerçevesinde Cumhuriyet Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle Çıldır spor müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri Çıldır Kaymakamı ,Çıldır Belediye Başkanı ve Garnizon komutanı tarafından verildi.

Cumhuriyet Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen kutlama programı öğrencilerin ve askeri personelin yapmış olduğu tören geçişinin ardından sona erdi.