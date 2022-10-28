Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Çıldır kent meydanında yapılan fener alayı etkinliğinde vatandaşlar ilçe protokolü ile birlikte bir kilometrelik yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Öğrenciler bando ve meşale eşliğinde kortej yürüyüşüne katılırken vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile cumhuriyet coşkusuna katıldılar.