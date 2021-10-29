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Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü Çıldır’da yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ARDAHAN 29.10.2021, 12:00
Çıldır’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü Çıldır’da yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı Çıldır Kaymakamlığı önünde kurum amirleri, öğrenciler, askeri personel ve Çıldır halkının katılımı ile yapıldı. Kutlama programı saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasının ardından Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve Garnizon komutanının öğrencileri, askeri personeli ve Çıldır halkını selamlaması ile başladı.

Programda ilk konuşmayı Çıldır kaymakamı Fatih Bayram yaptı. Konuşmasına halkı selamlayarak başlayan Kaymakam Bayram, Cumhuriyet Bayramın değer ve önemi hakkında yapmış olduğu konuşmanın sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda şahadet şerbeti içen tüm şehitleri rahmetle anarak, tüm herkesin bayramını kutladı.

Cumhuriyet Bayramın anlam ve öneminin anlatan konuşma Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni tarafından yapıldı. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk’ün Gençliği Hitabesi ve orotoryo gösterisi, marşlardan oluşan koro gösterisi, “ben kimim” adlı tarihi şahsiyetleri anlatan gösteri ve Kafkas oyunları gösterilerinden oluşan sunumlar yaptılar. Yine Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Program çerçevesinde Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü münasebetiyle Çıldır spor müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri Çıldır Kaymakamı ,Çıldır Belediye Başkanı ve Garnizon komutanı tarafından verildi.

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen kutlama programı öğrencilerin ve askeri personelin yapmış olduğu tören geçişinin ardından sona erdi.

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