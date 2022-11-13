Çıldır’da "Çök,Kapan,Tutun" Tatbikatı

Ülke genelinde 12 Kasım saat 18:57’de “Çök,Kapan,Tutun” sloganıyla yapılan deprem tatbikatı Çıldır’da da gerçekleştirildi.

12 Kasım Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve farkındalık oluşturmak adına ilçe genelinde kurumlar ve öğrenciler tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 12 Kasım saat 18:57’de ülke genelinde eş zamanlı “Çök,Kapan,Tutun” sloganı ile gerçekleştirilen deprem tatbikatı farkındalık oluşturdu.