Çıldır’da bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde daha karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kayabeyi köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı alındığı belirtildi.